В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

В Магнитогорске (Челябинская область) семилетний мальчик оказался пригвожден к забору. Предплечье малыша пронзила, пройдя через мягкие ткани, металлическая проволока.

Врачи скорой помощи лишь поставили пострадавшему ребенку обезболивающий укол – забрать его в больницу они, по понятным причинам, не смогли. Медики призвали на подмогу спасателей.

Как отмечают в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, мальчик вел себя очень храбро - как настоящий мужчина (а вот его мама была очень испугана). Он не плакал, не жаловался, а лишь терпеливо ждал освобождения.

«При помощи механических кусачек проволоку перекусили и передали мальчика врачам. Операция по извлечению ржавого прута из руки пройдет уже в стенах медицинского учреждения», - сообщили в ПСС региона.