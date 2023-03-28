В Магнитогорске сотрудники ППС задержали на месте преступления наркоторговца с героином

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники патрульно-постовой службы полиции изъяли у уроженца ближнего зарубежья свыше 800 граммов героина.

Сотрудники отдельного батальона ППС, находясь на маршруте патрулирования, заметили, как молодой человек прячет что-то в снег.

При проверке документов стражи порядка установили, что молодой человек 1994 года рождения проживает в Москве, регистрации на территории Магнитогорска не имеет.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у парня героин, расфасованный на тысячу 599 свертков. При обыске, проведенном на съемной квартире уроженца ближнего зарубежья, оперативники обнаружили еще 598 свертков. Общая масса изъятого наркотика составила 840,52 грамма.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, сбыть героин задержанный планировал при помощи тайников-закладок на территории Магнитогорска.

В следственной части СУ городского управления МВД возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому, - лишение свободы на срок до 20 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению.