14.04.2023
Восемь мигрантов, задержанных по делу об убийстве подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
14.04.2023
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
14.04.2023
В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка
14.04.2023
Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте
14.04.2023
В Челябинске покажут «Личное» современное искусство
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
14.04.2023
Восемь мигрантов, задержанных по делу об убийстве подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка
12.04.2023
У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото
12.04.2023
Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023