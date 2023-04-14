Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске

Оперативниками ГУ МВД Челябинской области задержаны четверо иностранных граждан, подготовивших к сбыту более килограмма героина на Южном Урале.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержаны четверо граждан ближнего зарубежья 1991, 1992, 1993 и 1997 годов рождения, которые перед задержанием разместили в тайник-закладку героин весом более 90 граммов.

«При проведении обыска по месту общего проживания задержанных полицейские изъяли еще одну оптовую «закладку» массой порядка 500 граммов, приготовленную для дальнейшего сбыта через закладки, а также упаковочный материал, весы и кофемолку для расфасовки наркотика», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские установили, что изъятый наркотик задержанные планировали к продаже бесконтактным способом на территории Челябинской области.

В результате кропотливой оперативной работы сотрудников полиции в парковой зоне Челябинска обнаружили еще пять тайников, в которых злоумышленники разместили в общей сложности 500 граммов смертельного порошка.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.