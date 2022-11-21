В Магнитогорске спасли рыбака, провалившегося под лед

Спасатели Магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы успели спасти рыбака, провалившегося под лед.

Пожилой житель Магнитогорска в поисках «клевого» места на реке Урал (Заводской пруд) в районе садов «Уралец» отошел от берега на расстояние более 100 метров, не заметил промоину в ещё неокрепшем ледовом покрытии и провалился в воду.

«Пострадавшему хватило сил удержаться за кромку и не уйти под лёд в течение нескольких минут, потребовавшихся для прибытия к СНТ "Уралец" спасателей и пожарных», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели максимально быстро с помощью лодки, лестницы-палки и спасательной веревки спасли рыбака. Мужчина передан бригаде медиков с переохлаждением.

«Пожарные, подав веревку, помогли рыбаку удержаться на поверхности и подготовили надувную лодку. Спасатель в гидрокостюме на страховке подполз к промоине, одел на мужчину спасжилет и вытянул пострадавшего из воды», - добавили участники спасательной операции.

Сейчас за жизнь и здоровье мужчины ведут борьбу врачи.

Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, необходимо немедленно вызвать спасателей по телефону «101» или «112».