В Магнитогорске три человека погибли из-за неисправного газового котла
Происшествия
Сегодня, 10:16

В Магнитогорске (Челябинская область) три человека отравились угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла. Следственный комитет начал проверку.

26 сентября 2019 года в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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