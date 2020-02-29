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В Магнитогорске во время урока в школе скончался девятилетний мальчик

Происшествия
Вчера, 15:49
Автор: 
Олеся Денисова

В Магнитогорске (Челябинская область) в школе во время урока скончался девятилетний мальчик. По данному факту министерство здравоохранения и следственное управление СКР проведут проверку.

Чрезвычайное происшествие произошло в пятницу, 28 февраля, в одном из общеобразовательных учреждений города. Мальчику стало плохо во время урока. Ребенок потерял сознание. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, школьник страдал хроническим заболеванием и умер от остановки сердца. Проводится экспертиза по установлению причины смерти.

По данному случаю министерство здравоохранения проведет служебную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Доследственная проверка организована и следственным управлением СКР по Челябинской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Магнитогорск
Министерство здравоохранения Челябинской области
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