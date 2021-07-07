07.07.2021
Детям из челябинского микрорайона «Ньютон» не хватило мест в первых классах
07.07.2021
Под Челябинском женщину оштрафовали за насилие над полицейскими
07.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев ковида
07.07.2021
В Челябинске бдительные пенсионерки вызвали к подруге спасателей
07.07.2021
Фотомарафон «Один день из жизни Троицка» пройдет с соблюдением антиковидных мер
07.07.2021
В правительстве Челябинской области открылась четвертая в этом году фотовыставка Исторического музея
В мэрии Златоуста прокомментировали задержание директора муниципального телевидения
05.07.2021
Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы
02.07.2021
«Водоканал» Златоуста сбрасывал сточные воды в реки Ай и Большая Тесьма без разрешения
02.07.2021
В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом
24.06.2021
Спустя четыре месяца кинолог-спасатель из Златоуста встретился со спасенным псом Максом
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021