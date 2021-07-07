В мэрии Златоуста прокомментировали задержание директора муниципального телевидения

В администрации Златоуста (Челябинская область) заявили, что, если вина директора муниципального телевидения Ивана Волкова в торговле контрафактными сигаретами будет доказана, с ним попрощаются.

При этом в мэрии подчеркнули, что презумпции невиновности никто не отменял. И только суд может решить, виновен ли человек или нет - пока делать какие-то выводы и принимать какие-либо решения по Волкову преждевременно.

Отметим, 45-летний директор МУП «Злат-ТВ» является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 171.1 УК РФ. Волкова и еще нескольких человек подозревают в распространении немаркированной табачной продукции. На время расследования он отстранен от занимаемой должности.

В администрации города заявили о своей готовности оказать все необходимое содействие правоохранительным органам в установлении объективной картины произошедшего.

Иван Волков возглавил «Злат-ТВ» зимой 2020-го года, сменив на этом посту Дарью Сивухину. Ранее Волков уже являлся руководителем данной телекомпании.