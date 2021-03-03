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В Миассе автогрейдер протаранил троллейбус

В Миассе (Челябинская область) на Тургоякском шоссе произошло столкновение автогрейдера и троллейбуса. Есть пострадавшие.

Авария с участием дорожной техники и общественного транспорта произошла районе дома №5 по Тургоякскому шоссе.

«Водитель, управляя автогрейдером ДЗ-122Б7, осуществлял очистку обочины. При совершении маневра перестроения мужчина не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с троллейбусом», - сообщили в ОГИБДД по городу Миассу.

В результате ДТП пострадали два пассажира троллейбуса. По данному факту проводится проверка.