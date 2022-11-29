В Миассе автоледи влетела в столб

В Миассе (Челябинская область) автоледи не справилась с управлением и влетела в столб. В бессознательном состоянии ее доставали из машины спасатели.

Сообщение об аварии на Проспекте Октября поступило сегодня, 29 ноября, во втором часу ночи.

«Водитель автомобиля «Ниссан Цефиро» допустила съезд с проезжей части и столкновение со столбом. В результате удара управлявшая автомобилем казалась заблокирована внутри салона», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели миасского отряда областной ПСС при помощи гидравлического инструмента демонтировали петли водительской двери, произвели работы по деблокированию зажатых педалями ног, и только после этого эвакуировали пострадавшую из кабины.

Женщину, получившую серьезные травмы и не приходившую в сознание, передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.