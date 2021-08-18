В Миассе четыре человека пострадали в ДТП

В Миассе (Челябинская область) водитель отечественной легковушки не уступил дорогу УАЗу. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Авария произошла на автодороге Миасс-Черновское, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Водитель за рулем «Лады Приоры», двигаясь по главной дороге, на перекрёстке неравнозначных дорог при повороте налево на второстепенную дорогу не пропустил автомобиль «УАЗ Патриот», двигавшийся прямо навстречу по главной трассе.