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В Миассе иномарка сбила подростка на скутере

Происшествия
Сегодня, 12:38
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Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) проводится проверка по факту аварии с участием подростка на скутере и иномарки. Мальчик остался жив. Кто виноват в ДТП, пока не установлено.

Авария произошла улице Орловской. 16-летний парень на скутере влетел в иномарку. В соцсетях сообщается, что сразу после ДТП водитель машины вышел и стал пинать мальчика и угрожать свидетелям инцидента. Другие свидетели аварии говорят, что парень на мопеде на огромной скорости вылетел на дорогу с дворовой территории.

«Факт ДТП с участием подростка был зафиксирован. 16-летний житель Миасса столкнулся с автомобилем "Тойота". На место происшествия выезжала скорая помощь. У подростка были зафиксированы ссадины», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Ранее подобное ЧП произошло в поселке Красногорский. Двое подростков на скутере также вылетели со второстепенной дороги на главную. Оди из них получил очень серьезные повреждения.

Известно, что водитель машины был пьян, но по непонятным причинам был отпущен и, как стало известно агентству из собственных информированных источников, прав не лишен и продолжает колесить по поселку в состоянии алкогольного опьянения.
 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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