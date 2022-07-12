В Миассе кузов ВАЗа «сложился» пополам после «встречи» со столбом, водитель оказался в ловушке

В Миассе (Челябинская область) сегодня ночью, 12-го июля, водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в бетонный столб. Кузов машины «сложился» пополам, сорокалетний мужчина оказался заблокирован в искореженном салоне.

Как сообщает пресс-служба региональной поисково-спасательной службы, ДТП произошло на объездной дороге в районе здания 1/7а. Автомобилист не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание и столкновение с электроопорой.

На помощь пострадавшему водителю пришли спасатели Миасса. Произвести деблокировку мужчины удалось, только применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Затем спасатели донесли получившего травмы автомобилиста о на спинальном щите до машины скорой помощи и передали врачам.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.