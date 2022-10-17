17.10.2022
Озёрский «Золотой петушок» открыл 73-й сезон двумя премьерами
17.10.2022
В Челябинске скорая попала в ДТП
17.10.2022
На базе ММК начинает работу межзаводская школа для прокатчиков
17.10.2022
Россиянки не заботятся о своем здоровье
17.10.2022
В Миассе «Урал» столкнулся с троллейбусом
17.10.2022
В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца
В Миассе «Урал» столкнулся с троллейбусом
В результате ДТП одному пассажиру троллейбуса была оказана разовая медпомощь
13.10.2022
Три ребенка пострадали в аварии на трассе
11.10.2022
В аварии на Худякова пострадала беременная челябинка
06.10.2022
Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку
06.10.2022
Жуткая авария в Карталинском районе
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022