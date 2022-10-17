В Миассе «Урал» столкнулся с троллейбусом

В Миассе (Челябинская область) на проезжей части не разъехались автомобиль «Урал» и троллейбус. Пострадал пассажир общественного транспорта.

Авария произошла 16 октября.

«На регулируемом перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств – «Урала» и троллейбуса. В результате ДТП пассажиру троллейбуса была оказана разовая медицинская помощь, транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Все обстоятельства выясняются.