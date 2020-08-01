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В Миассе в аварии с участием полицейского погибли три человека

Фото: 
«ЧП Миасс»
Происшествия
Сегодня, 11:21
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Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) 23-летний полицейский устроил аварию со смертельным исходом. Два человека скончались на месте ДТП, сам страж порядка от полученных травм умер в больнице.

Трагедия произошла около полуночи 31 июля на Тургоякском шоссе. Автомобиль Hyundai влетел в опору железнодорожного моста.

«На месте аварии погибли два человека. Это мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Еще одна пассажирка иномарки также находится в медицинском учреждении», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Известно, что рулем иномарки был 23-летний полицейский, который проходил службу в ОМВД России по городу Миассу.

«Он находился на выходном. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», - добавили в главке.

За последний месяц это не первый случай, когда сотрудник полиции становится участником смертельной аварии. Так, 20 июня в Трехгорном (Челябинская область) страж порядка протаранил легковушку, за рулем которой находился боец Росгвардии. Росгвардеец погиб на месте.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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