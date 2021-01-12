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В Москве возобновляется слушание дела в отношении Белоусова и его тещи

В Московском городском суде возобновляется слушание дела в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, которое было отложено из-за неявки защитника.

В Московском городском суде возобновляется слушание уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Изначально заседание было назначено на 21 декабря 2020 года, но было перенесено из-за неявки защитника. Дата нового заседания – 15 января 2021 года.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.

Мера пресечения в отношении Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.