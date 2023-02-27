В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Нязепетровске. Грузовой автомобиль, груженый бревнами столкнулся с пассажирским автобусом. Пострадавших нет.

ДТП произошло сегодня, 27 февраля, на пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова.

«Установлено, что автобус ПАЗ и грузовой автомобиль МАН двигались навстречу друг другу: автобус двигался на спуск, а МАН - на подъем. Произошло столкновение», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В автобусе находились три пассажира. В результате ДТП никто не пострадал.