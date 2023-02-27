27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
27.02.2023
Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода
27.02.2023
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
27.02.2023
В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом
27.02.2023
В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии
27.02.2023
Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ
В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом
27.02.2023
В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023