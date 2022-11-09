В общежитии Челябинска найдена обнаженная девушка без сознания

В Челябинске росгвардейцы задержали подозреваемого в избиении девушки. Ее обнаженную в коридоре общежития со следами удушения обнаружила одна из жительниц.

Сообщение из отдела полиции «Тракторозаводский» поступило восьмого ноября в первом часу дня, после чего сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии выехали на место.

«К прибывшим на место бойцам Росгвардии обратилась жительница дома, которая и обнаружила пострадавшую обнаженной, со следами удушения на шее, с синяками и кровоподтёками по телу. Со слов гражданки, она видела, как девушка входила в одну из комнат, при этом находилась в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Владельцем комнаты оказался 36-летний ранее четырежды судимый челябинец. Он был задержан и передан сотрудникам полиции.

Девушка доставлена в больницу.