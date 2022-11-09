09.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на десятое ноября (18+)
09.11.2022
Озёрский «Золотой петушок» рассказал историю об одиночестве
09.11.2022
Экс-глава КСП Челябинска требует восстановить ее в должности
09.11.2022
Всемирный день шопинга жители Челябинской области проведут в компании безлимитного интернета
09.11.2022
В Челябинске на улице Пушкина обнаружены зеленые паразиты
09.11.2022
В общежитии Челябинска найдена обнаженная девушка без сознания
В общежитии Челябинска найдена обнаженная девушка без сознания
Потерпевшая доставлена в больницу, задержан подозреваемый
09.11.2022
ОПГ высоких чинов не смогла смягчить вердикт
09.11.2022
Вступил в силу приговор детоубийце из Челябинской области
09.11.2022
Челябинского адвоката будут судить за незаконный сбыт патронов
07.11.2022
Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022