В операционной аргаяшской больницы обнаружена кишечная палочка
Происшествия
Сегодня, 13:32

Из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена   работа операционного блока и рентген-кабинета в районной больнице Аргаяша. В течении 30 суток руководство медицинского учреждения должно устранить все выявленные нарушения.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в трех помещениях – в предоперационной и операционной, а также в рентген-кабинете, схожи. В частности, речь идет о дефектной поверхности стен, пола и потолков помещений – облупилась краска, отпала плитка. Трубы водоснабжения и водоотведения ржавые, линолеум требует замены, отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции. В предоперационной обнаружено некачественное соединение мойки и канализации. Гофра была воткнута в горловину канализации без заделки шва.  При взятии смывов в операционной были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что стало возможным ввиду недоступности некоторых мест для влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами.

«Суд назначил медучреждению наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. Судебные приставы-исполнители выехали в больницу и ознакомили руководство с процессуальными документами. Оборудование операционной и рентген-кабинета было перемещено в другие помещения, после чего двери были опечатаны», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Как заверило руководство больницы, это не скажется негативным образом на качестве оказания медицинских услуг. Рентгенологические обследования будут проводиться в ином, уже оснащенном помещении, а бывший рентген-кабинет будет переоборудован в палату.  Операционный блок будет отремонтирован, в этот период экстренные операции будут проводиться в операционной бывшего роддома.

Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

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