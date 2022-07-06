В отношении челябинца, который угнал авто со спящим ребенком, возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Сосновского района (Челябинская область) поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту угона автомобиля с ребенком. Угонщик задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого июля в дежурную часть полиции Сосновского района поступило заявление от 36-летней жительницы Копейска. Она рассказала, что вместе с ребенком возвращалась домой на своем автомобиле «Лифан» из Каслей. Около одиннадцати часов вечера женщина остановилась на заправке на 18 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу». Выйдя из машины, она направилась в сторону кассы, но, обернувшись, увидела мужчину, который открывал дверь ее автомашины. Копейчанка бросилась к автомобилю, но мужчина оттолкнул ее, сел в автомобиль и уехал.

Подозреваемый на угнанном автомобиле с места совершения преступления скрылся, через незначительный период времени совершил дорожно-транспортное происшествие и был задержан сотрудниками полиции. Находившийся в салоне автомобиля ребенок не пострадал.

«Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон с применением насилия». Подозреваемый задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.