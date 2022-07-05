Челябинец угнал машину со спящим пятилетним мальчиком

Инспекторы ГИБДД в Сосновском районе (Челябинская области) задержали водителя из Челябинска на похищенном автомобиле со спящим пятилетним мальчиком. Ребенку сейчас ничего не угрожает.

В дежурную часть полиции Сосновского района поступило заявление от 36-летней жительницы Копейска. Она рассказала, что вместе с ребенком возвращалась домой на своем автомобиле «Лифан» из Каслей. Около одиннадцати часов вечера женщина остановилась на заправке на 18 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу». Выйдя из машины, она направилась в сторону кассы, но обернувшись, увидела мужчину, который открывал дверь ее автомашины. Копейчанка бросилась к автомобилю, но мужчина оттолкнул ее, сел в автомобиль и уехал.

«Получив сообщение, сотрудники ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району незамедлительно приступили к розыску транспортного средства. В течение получаса автомобиль был обнаружен инспекторами отдельного взвода ДПС. Выяснилось, что мужчина, проехав пару километров, допустил столкновение с дорожным ограждением. Ребенок, 2017 года рождения, находился в детском кресле, был пристегнут и не пострадал. Мальчика полицейские передали маме», - рассказали в региональном полицейском главке.

Установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбой 39-летний житель Челябинска. От медосвидетельствования он отказался.

Задержанный помещен в специальный приемник для административно задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».