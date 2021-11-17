В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам приема руководителем следственного управления обманутых участников долевого строительства возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», Людмилы Ребреш, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

По предварительным данным, директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш заключила с горожанами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова в областном центре для строительства жилого дома. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории. Об этом сообщили в СКР по региону.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.