17.11.2021
В Челябинской области в разгар карантина по африканской чуме свиней замечены потенциально опасные «пятачки»
17.11.2021
В Пласте в шахте погиб горнорабочий
17.11.2021
В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело
17.11.2021
Жительница Магнитогорска поверила, что ей вернут деньги, вложенные в финансовую пирамиду Мавроди
17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело
17.11.2021
В Пласте в шахте погиб горнорабочий
16.11.2021
По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело
15.11.2021
В Челябинске рядом с правительством региона найден труп мужчины
26.10.2021
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021