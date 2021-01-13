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В отношении начальницы ЗАГС Копейска возбуждено уголовное дело

В Челябинской области начальница отдела ЗАГС Копейска Татьяна Мукаева стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в покушении на мошенничество. Делом занимается Следственный комитет по Челябинской области.

В отношении начальницы отдела ЗАГС Копейска Татьяны Мукаевой возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Покушение на мошенничество».

Напомним, вчера, 12 января, стало известно о задержании с поличным начальницы отдела ЗАГС Копейска. Операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка совместно с коллегами из следственного комитета по Челябинской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Добавим, что администрация Копейска заявила, что будет оказывать силовикам необходимое содействие для обеспечения максимально эффективного расследования.