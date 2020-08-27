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В отношении юриста-эколога из Челябинска возбуждены уголовные дела

Происшествия
Сегодня, 12:56
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Автор: 
Инна Шемаева

В отношении челябинского юриста Владимира Казанцева, который выступал в судах по экологическим спорам (в частности, по строительству Томинского ГОКА) возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Сейчас он находится в изоляторе временно содержания.

Владимир Казанцев был задержан оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Оказывая юридические услуги, подозреваемый ввел в заблуждение обратившегося к нему гражданина. Под предлогом передачи неустановленным должностным лицам судебной системы (якобы с целью оказания влияния на ход судебного процесса) он получил от клиента 500 тысяч рублей. При этом подозреваемый заранее осознавал, что осуществить задуманное не в его компетенции», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили еще один аналогичный эпизод.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью часть третьей статьи 159, а также частью 30 части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Казанцев водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские обращаются к южноуральцам: если вы пострадали от действия юриста Владимира Казанцева, либо вам известны факты его противоправной деятельности, необходимо сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области по телефонам: (351)263-64-13, 733-12-21.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в социальной сети в группе Томинского ГОКа написали, что два представителя фирмы, которая пользовалась его услугами, дали против Владимира Казанцева показания, заявив, что якобы он взял с них деньги с целью подкупа судьи. 

Соратники предположили, что основная задача - «закрыть» Владимира Казанцева с целью не допустить его участия в судебном процессе по Томинскому ГОКу.

Заседание должно состояться 11 сентября. На него вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу. По их данным, Владимир Казанцев поставил под сомнение подпись одного из экспертов.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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