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В Парковом на платных парковках орудует банда «аккумуляторщиков»

Полицейские Челябинска ищут автоворов, которые снимают аккумуляторы с машин в микрорайоне Парковый. Кражи происходят на охраняемых парковках в ночное время. Есть предположение, что орудует банда преступников.

В полицию Челябинска обратился владелец грузовой машины, который сообщил, что оставил ее на платной парковке, а утром обнаружил, что аккумулятор украли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража». В настоящее время проводится проверка», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах, стражам порядка известно, что это не единичный случай. Пострадавших от автоворов намного больше, но они пока в полицию не обращались.

Кражи аккумуляторных батарей в областном центре не редкость. В ноябре стражи порядка задержали серийного воришку. Была установлена его причастность к совершению пяти преступлений. Стражи порядка не исключают, что их намного больше.

С целью предотвращения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин, не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией.

Добавим, что автомобильная сигнализация спасает во многих случаях, но не стоит забывать, что воруют аккумуляторы злоумышленники и при ее наличии. Опытные воры добираются до АКБ без вскрытия салона. Сигнализация успокаивает внимание владельца автомобиля, но не охраняет само транспортное средство. На любом китайском интернет магазине, который занимается продажей электроники - без труда можно найти грабберы для фиксации кода сигнализации.

Кроме того, не во всех сигнализациях на последний выведен концевой выключатель. Процедура кражи оказывается незаметной. Стражи порядка советуют владельцам машин, пострадавших от действий «автопотрошителей», сразу обращаться в полицию. Это увеличивает шансы поймать злоумышленника.

Напомним, к уголовной ответственности привлекают только за причинение материального ущерба от 2,5 тысяч рублей. Если АКБ стоит меньше, автовладелец все равно имеет право вызывать полицию, но она может отказаться заводить дело.