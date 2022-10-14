В погоне за длинным рублем потеряла миллионы

В Трехгорном (Челябинская область) местная жительница стала жертвой аферистов, поверив в «легкие» деньги. В итоге она лишилась двух миллионов рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился консультантом инвестиционной платформы крупной российской компании и сообщил, что с ее мобильного телефона была оставлена заявка на инвестирование. Далее злоумышленник предложил ей перевести деньги на определенный счет, после чего будут поступать дивиденды. Предложение её заинтересовало.

«Через некоторое время с ней связался менеджер инвестиционной компании и сообщил, что нужно вложить 19 тысяч рублей, женщина тут же это сделала. поступило сообщение в одном из мессенджеров, в котором были указаны ссылка и пароль к ее личному кабинету, перейдя по которой, она увидела состояние своего счета»,- рассказали в региональном полицейском главке.

Решив, что инвестиции проходят успешно, заявительница взяла три кредита в банках на сумму 500 000 рублей, остальные деньги заняла у ближайших родственников и на протяжении двух месяцев под диктовку аферистов делала переводы, думая, что таким способом увеличивает свой доход. В общей сложности она отдала мошенникам более двух миллионов рублей.

Когда решила перевести доход на банковскую карту, сделать это ей не удалось. Тогда она попыталась связаться с «консультантом», но тот перестал выходить на связь. После этого жительница Трехгорного осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.