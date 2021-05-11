11.05.2021
Челябинцу разбившему стекло в поликлинике назначили исправительные работы
11.05.2021
Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
11.05.2021
В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
11.05.2021
Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
11.05.2021
В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
11.05.2021
На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
11.05.2021
В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
22.04.2021
В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
21.04.2021
В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
21.04.2021
В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021