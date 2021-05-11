В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте

В Полетаево (Челябинская область) водитель мопеда совершил наезд на собаку, перебегавшую проезжую часть. После этого он не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм 46-летний мужчина погиб на месте.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, 48-летний водитель, управляя мопедом «Альфа», совершил наезд собаку. В результате водитель от поученных травм скончался на месте происшествия.

Согласно данных Госавтоинспекции, водитель не имел право на управление транспортным средством (водительское удостоверение не выдавалось). Однако за 2020 год он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД два раза.