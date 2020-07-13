В пруду Кусинского района утонул малыш

В Кусинском районе (Челябинская область) родители оставили четырехлетнего ребенка без присмотра на берегу пруда. Он утонул.

Все произошло на одном из водоемов Кусинского района. По предварительным данным, мальчик с родителями приехали из Златоуста к пруду около поселка Никольский. Ребенок утонул, оставшись без внимания взрослых.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, ранее подобная трагедия произошла в Аргаяшском районе. В карьере садового товарищества «Луч» Аргаяшского района утонули 6-летний мальчик и его 75-летний дедушка.

По предварительным данным, дедушка повел купаться внука на карьер, во время купания они оба утонули.

Чтобы не допустить трагедии, нужно соблюдать элементарные правила безопасности.

«Купаться следует только на оборудованных пляжах. Не оставляйте детей без присмотра в воде или около нее. Ребенку достаточно нескольких минут, чтобы погибнуть. Причем позвать на помощь они попросту не смогут – не хватит дыхания. Пользуетесь плавсредствами и обязательно надевайте спасательный жилет. Ситуация легко может обернуться так, что вы останетесь посреди водоема без помощи или, еще хуже, на тонущем плавсредстве», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Это лишь некоторые правила безопасности, о которых следует помнить находясь у воды.

Сотрудники МЧС России продолжают проводить рейдовые профилактические мероприятия с рассказом о правилах поведения на воде.