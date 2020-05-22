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В региональном главке рассказали подробности аварии на трассе М-5

Происшествия
Сегодня, 11:02
Автор: 
Инна Шемаева

ГУ МВД России по Челябинской области озвучило подробности аварии с участием фуры и «Инфинити», которая произошла 21 мая на трассе М-5 под Златоустом. По предварительной информации, водитель внедорожника превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения.

Авария произошла 21 мая в районе 16:20 на 1730 километре трассе Москва-Челябинск.

«Водитель, 85 года рождения, управляя автомобилем «Инфинити», не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАН с прицепом. В результате ДТП водитель «Инфинити» получил повреждения и был госпитализирован», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Фото последствий ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что фура принадлежит торговой сети «Магнит». Удар в момент аварии был достаточно сильный. Большегруз вынесло на обочину. От иномарки осталась лишь груда металлолома.

Сотрудники ГИБДД по данному факту в настоящее время проводят проверку.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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