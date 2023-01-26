26.01.2023
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК
25.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)
25.01.2023
По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики
25.01.2023
Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
13.01.2023
Жителям 12 домов в Коркино пересчитали завышенную плату за отопление
25.04.2022
В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?
20.04.2022
Челябинцы просят губернатора возобновить подачу отопления в жилые дома
09.02.2022
«УСТЭК-Челябинск» объясняет, кто и как регулирует отопление в городе и в домах жителей
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023