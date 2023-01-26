В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК

В Сатке (Челябинская область) тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СКР, следственные органы которого возбудили и расследуют уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как рассказали в региональном следственном управлении СКР, жильцы многоквартирного дома через социальную сеть пожаловались на управляющую компанию, не принимавшую, по их словам, мер к устранению нарушений, заключавшихся в недостаточной подаче тепла в один из подъездов. Десятого января текущего года по сообщению одной из жительниц данного дома о непринятии уполномоченными организациями мер к обеспечению в зимний период надлежащего теплоснабжения в нем руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. Напомним, женщина также рассказала, что жильцы за свой счет осуществили техническое обслуживание батарей, однако тепла все равно не было. Не принесли результатов, по словам женщины, и обращения в компетентные и надзорные органы.

Впоследствии представители саткинского следственного отдела, работая по данному делу, побывали на месте вместе с сотрудниками контролирующих органов и представителей управляющей компании. По результатам проверки были приняты меры для проведения конструктивных изменений системы отопления и приведения ее к нормативным требованиям.

После реконструкции системы теплоснабжения следователь СК провел комплексное обследование жилых помещений дома (с участием специалистов администрации Саткинского муниципального района, территориального отдела Роспотребнадзора, госжилинспекции) и констатировал: температурный режим в жилом доме восстановлен и соответствует нормативным требованиям.

В настоящее время расследование уголовного дела, находящегося на личном контроле руководителя СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова, продолжается. Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям представителей управляющей компании.