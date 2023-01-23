Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах

Жители Юрюзани (Саткинский городской округ, Челябинская область) жалуются на холод и сырость в своих квартирах. Обращения в надзорные инстанции и к местным властям результата не дали.

«Уважаемый Алексей Леонидович, всё те же вопросы по отоплению в г. Юрюзань, - написала Наталья Яллина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - В квартире холодно и сыро, счета выставляют огромные, мы их оплачиваем вовремя, а кто нам оплатит ремонт и возместит расходы за лекарства?».

По словам жительницы, из-за низких температур и высокой влажности дети постоянно кашляют. Книги, постель, телефоны сырые, невозможно ложиться спать в сырую постель. На стенах образовался грибок.

Женщина обращалась в прокуратуру и в Жилищную инспекцию, в приемную губернатора. К ним приходили с проверкой, замеряли температуру (показала 22,7 градуса), но при этом никто не учел, что в комнате работает электрообогреватель. При этот платить за электричество приходится гораздо больше, и за тепло счета немаленькие.

Ей также предложили поменять стояк, которого в их квартирах никогда не было, или пустить по комнатам шланг из батареи в унитаз, тонкой струйкой.

«Улицы перекопаны и парит по всему городу, а в квартире чуть тёплые батареи, получается, что платим за обогрев улиц, перерасчёт не делают. Когда же эта проблема решится? Впереди ещё два месяца холодов», - задает вопрос губернатору Наталья и прикладывает фото своей квартиры.

Напомним, ранее родители учеников школы №2 Юрюзани рассказали губернатору, что их дети уже второй месяц вынуждены учиться дистанционно и часто болеют в связи с плохим отоплением в учебном заведении. Агентство направляло запрос в администрацию Саткинского района, но ответ до сих пор не получен.

Напомним, 10 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по сообщению жительницы Сатки о непринятии уполномоченными организациями мер к обеспечению в зимний период надлежащего теплоснабжения в жилых помещениях в многоквартирном доме, в котором она проживает. Жильцы за свой счет осуществили техническое обслуживание батарей, однако отопление отсутствует. И также обращения в компетентные и надзорные органы результатов не принесли.