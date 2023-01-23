23.01.2023
Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
23.01.2023
Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»
23.01.2023
Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска
23.01.2023
Златоуст передал в военный санаторий под Чебаркулем средства для реабилитации раненых
23.01.2023
В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»
23.01.2023
В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
23.11.2022
Школьный музей из Челябинской области представил свои раритеты в Музее Победы Москвы
27.07.2022
Чистка унитазов в детском саду Юрюзани вылилась в уголовное дело
05.10.2021
Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023