10.06.2021
В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей
10.06.2021
Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах
10.06.2021
В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на Кирова, Труда, Свердловском проспекте
10.06.2021
Челябинцев предупредили о предстоящей санитарной обрезке деревьев
10.06.2021
В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида
10.06.2021
Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса
В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей
03.06.2021
В Челябинске организатора притона, угрожавшему полицейскому, в психбольницу
03.06.2021
В Челябинской области женщину оштрафовали за видео в Instagram
02.06.2021
В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак
27.05.2021
Путин назначил нового прокурора Челябинской области
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021