В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей

В Снежинске (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело об уничтожении лесных насаждений на сумму более 59 миллионов рублей (ч.2 ст.261 УК РФ). Огонь уничтожил 35,4 гектара в леса.

Прокуратура ЗАТО города Снежинск провела выездную проверку по факту возгорания на территории лесных кварталов Северного участкового лесничества.

«Установлено, что в мае текущего года в районе озер Черновское и Малый Окункуль Снежинского городского округа возник ландшафтный пожар, который в дальнейшем распространился на лесные насаждения Каслинского района», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Вместе с тем, очаг возгорания находился в месте отдыха рыбаков.

Фото: Прокуратура Челябинской области