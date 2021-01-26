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В Снежинске силовики задержали высокопоставленную чиновницу

В Снежинске (Челябинская область) сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального полицейского главка задержали начальницу отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлану Угрюмову.

Информацию о задержании чиновницы Снежинска агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах. Начальница отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлана Угрюмова подозревается в получении взяток от бизнесменов.

За деньги чиновница обещала предпринимателям получение муниципальных контрактов для нужд администрации Снежинска. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев пока воздержались, сославшись на тайну следствия.