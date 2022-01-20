В сообщениях о минировании челябинских школ есть украинский след

В сообщениях о минировании школ Челябинска прослеживается украинский след (данные собственного источника). Правоохранительными органами осуществляется проверка ложных анонимных сообщений.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, звонки поступали с украинских номеров.

Кстати, о предполагаемом украинском следе рассказала и наша читательница.

«У меня внучка должна была пойти на учебу во вторую смену. Нам позвонила учитель и сказала, что школу, возможно, «заминировали» из Украины и идти на учебу не нужно», - сказала местная жительница.

В четверг, 20 января, во всех школах Челябинского городского округа внезапно отменили занятия. Поступили звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.

Сейчас правоохранительными органами осуществляется проверка поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска.



«С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов», - прокомментировали в администрации Челябинска.

Полиция по-прежнему ситуацию не комментирует.