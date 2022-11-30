В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды

В Металлургическом районе Челябинска сегодня, 30 ноября, горячей воды и тепла по-прежнему нет в сотнях домов и десятках учреждений.

Отметим, из-за аварии на сетях теплоснабжения холод в среду пришел в 156 многоквартирных и 168 частных домов, 17 детских садов, 17 учебных и два лечебных учреждения, 22 административных здания. Здесь нет ни тепла, ни горячей воды.

«На пониженных параметрах находятся 175 многоквартирных и 151 частный дом, пять детских садов, три лечебных и четыре учебных заведения, 28 административных зданий», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения в Металлургическом районе продолжаются. Сейчас там находятся заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов и руководитель МУП «ЧКТС» Роман Шершнев.

К устранению повреждения на теплотрассе Д700мм привлечено семь единиц техники и десять специалистов.

«Работы будут вестись непрерывно до устранения повреждения. Ситуация находится на постоянном контроле главы города Натальи Котовой», - заявили в мэрии.

Отметим, в Металлургическом районе из года в год случаются аварии на теплосетях – сети здесь крайне изношены, такого нет больше ни в одном районе Челябинска. И не было, наверное, ни одной зимы, чтобы жители ЧМЗ хоть раз как следует не замерзли в своих жилищах по причине коммунальной аварии.