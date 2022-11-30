30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
30.11.2022
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
30.11.2022
На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»
30.11.2022
Бывший главный омоновец Челябинска посетил бойцов в ЛНР и ДНР
30.11.2022
В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»
30.11.2022
В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
На месте аварии работают представители администрации Челябинска и МУП «ЧКТС»
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022