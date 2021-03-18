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В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5

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В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5

В Катав-Ивановске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, который направил груженный щебнем большегруз на легковушки. В аварии погибла семейная пара.

Жуткая авария произошла 16 июня 2020 года на автодороге М-5 «Урал». Следствие установило, что водитель ООО «Город» управлял грузовым автомобилем Шанкси, груженный щебнем в массе 15 тонн.

На крутом спуске у машины отказали тормоза. Как уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, водитель проявил преступную неосторожность, проигнорировав требования дорожных знаков, которые предупреждали о повышенной опасности участка дороги. Мужчина заранее не сбросил скорость, из-за чего произошел перегрев тормозов и их отказ.

Перед мостом через реку «Сильга» он направил грузовик на попутные машины. В итоге большегруз смял автомобили Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, Lada-211440, а также пострадал грузовик Hino.

В аварии скончалась семейная пара, которая находилась в машине Lada Granta. Другие участники ДТП получили травмы.

«В рамках расследования уголовного дела потерпевшими-детьми погибшей семейной пары предъявлены исковые требования на сумму шести миллионов рублей. На имущество ООО «Город» наложен арест», - рассказала Мамаева.

В отношении водителя расследовалось уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Уголовное дело направили в Катав-Ивановский суд.

Напомним, смертельная авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неуправляемый грузовик несся с горы прямиком на стоявшие автомобили, не пытаясь уйти от столкновения. От сильнейшего удара легковушки превратились в груду металла.