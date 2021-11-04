04.11.2021
Челябинцы в нерабочие дни осени предпочитают перемещаться внутри региона
04.11.2021
Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем народного единства
04.11.2021
В Тракторозаводском районе Челябинска три десятка домов остались без горячей воды и тепла
03.11.2021
Южноуральцев приглашают на Всероссийский урок астрономии
03.11.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска высадят три десятка яблонь
03.11.2021
«Уралкуз» прошел аудит системы менеджмента качества
В Тракторозаводском районе Челябинска три десятка домов остались без горячей воды и тепла
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021