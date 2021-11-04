В Тракторозаводском районе Челябинска три десятка домов остались без горячей воды и тепла

В Тракторозаводском районе Челябинска сегодня, четвертого ноября, 29 жилых домов осталось без отопления и горячей воды.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, отключение МКД стало следствием повторной аварии на теплотрассе диаметром четыреста миллиметров на улице Мамина - после производства аварийно-восстановительных работ на данном участке, в момент заполнения, здесь произошло повторное повреждение на сварном стыке.

Авария устраняется силами МУП ЧКТС, на месте работает восемь единиц техники и три бригады рабочих.

Предварительный срок устранения аварии - до 14-ти часов.

Глава Челябинска Наталья Котова лично контролирует ход работ.