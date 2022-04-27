27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
27.04.2022
Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
27.04.2022
Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе
27.04.2022
Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей
27.04.2022
10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях
27.04.2022
Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты
В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком
20.04.2022
Бывший глава Рождественского поселения стал фигурантом уголовного дела
20.04.2022
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о надругательстве над девочкой в школе-интернате Челябинска
19.04.2022
По факту надругательства над девочкой из челябинской школы-интерната возбуждено уголовное дело
13.04.2022
ФСБ поработала: в Магнитогорске по подозрению в мошенничестве задержали адвоката
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022