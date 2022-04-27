В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком

19 - летняя жительница Троицка (Челябинская область) полтора года вступала в половую связь со школьником. О недетских играх узнали в отделе по делам несовершеннолетних и забили тревогу.

Официально силовые ведомства подробностей не разглашают. Из неофициальных источников известно, что связь между ними началась, когда девушке было 18 лет, а парню всего 14.

«По данному факту работает ОПДН МО МВД РФ «Троицкий», - сообщили в управлении информации и общественных связей администрации Троицка.

В отделе по делам несовершеннолетних информацию не комментируют.

Известно, что в отношении девушки уже возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ - «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

«В отношении девушки ведется расследование», - сообщил старший помощник руководителя СКР Владимир Шишков.