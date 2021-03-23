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В Троицке беременной мошеннице отсрочили исполнение наказания

В Троицке (Челябинская область) вынесли приговор 30-летней жительнице Верхнеуральского района, которая оплачивала покупки сувенирными купюрами. Наказание пришлось отсрочить из-за беременности и наличия у нее маленького ребенка.

В октябре-ноябре 2019 года женщина покупала в Троицке различные товары, расплачиваясь сувенирными купюрами номиналом две тысячи рублей. Известно, что мошенница замужем, более того, она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

«Так, злоумышленница приобрела у частного лица сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей, в различных магазинах города четыре раза оплачивала покупки, рассчиталась сувенирной купюрой на территории АЗГС за газовое топливо. Общий ущерб, причиненный шести потерпевшим, составил 18 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

До приговора она уже семь раз была судима за преступления против собственности небольшой тяжести.

Мировой судья судебного участка №2 Троицка признал ее виновной в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и назначил ей один год исправительной колонии общего режима.

Но так как женщина беременна, а также у нее есть малыш 2020 года рождения, судья отсрочил ей отбывание наказания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста.