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В Троицке мать семерых детей заставляла сына попрошайничать за сладости

Происшествия
Вчера, 14:53

В Троицке (Челябинская область) мать семерых детей осуждена за то, что заставляла своего сына попрошайничать. Суд ее оставил на свободе.

Судом установлено, что осужденная вовлекла своего 16-летнего сына в систематическое попрошайничество. Деньги просил мальчик у прохожих вместе с ней в торговом комплексе.

«В декабре 2019 года, не имея постоянного источника дохода и не желая трудоустраиваться, используя авторитет родителя, путем уговоров, выразившихся в обещании приобретения от полученного дохода сладостей, убедила своего сына в выгодности сбора денежных средств путем их выпрашивания у посторонних лиц на территории Троицка», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

На протяжении нескольких дней женщина совместно с несовершеннолетним сыном, находясь в тамбуре торгового комплекса, совместно с ним занималась попрошайничеством.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 6 месяцам лишения свободы условно.

 

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