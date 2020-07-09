В Троицке мать семерых детей заставляла сына попрошайничать за сладости

В Троицке (Челябинская область) мать семерых детей осуждена за то, что заставляла своего сына попрошайничать. Суд ее оставил на свободе.

Судом установлено, что осужденная вовлекла своего 16-летнего сына в систематическое попрошайничество. Деньги просил мальчик у прохожих вместе с ней в торговом комплексе.

«В декабре 2019 года, не имея постоянного источника дохода и не желая трудоустраиваться, используя авторитет родителя, путем уговоров, выразившихся в обещании приобретения от полученного дохода сладостей, убедила своего сына в выгодности сбора денежных средств путем их выпрашивания у посторонних лиц на территории Троицка», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

На протяжении нескольких дней женщина совместно с несовершеннолетним сыном, находясь в тамбуре торгового комплекса, совместно с ним занималась попрошайничеством.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 6 месяцам лишения свободы условно.