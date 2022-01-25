В Троицке полицейские задержали «черных» лесорубов

В Троицке (Челябинская область) сотрудники транспортной полиции задержали местных жителей, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев.

Первый подозреваемый вырубил деревья породы «карагач» в районе железнодорожного перегона «Троицк – Кумысное». С места преступления сотрудники транспортной полиции изъяли четыре ствола деревьев, распиленных на 15 отрезков каждый длиной по два метра.

Второго лесоруба транспортные полицейские задержали также в лесополосе перегона «Троицк – Кумысное». Он спилил 12 деревьев породы «карагач». С места преступления были изъяты бензопила и 58 отрезков дерева.

В отношении каждого из задержанных дознаватели ЛОП на станции Троицк возбудили уголовные дела.