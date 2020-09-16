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В Троицке сотрудники вуза сдали полиции студента-наркомана

Происшествия
Сегодня, 11:41
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В Троицке (Челябинская область) сотрудники полиции изъяли наркотики у 18-летнего студента высшего учебного заведения.

Установлено, что часть приобретенного наркотического средства молодой человек употребил по дороге в университет, оставшийся наркотик поместил в карман брюк и проследовал на занятия.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, проходя по коридору учебного заведения, учащийся вызвал подозрение у преподавателя и сотрудников службы безопасности, так как имел признаки наркотического опьянения.

«Студент добровольно достал из кармана брюк фрагмент бумаги с находящимся в нем наркотическим средством. Заместитель директора университета сообщила в дежурную часть МО МВД России «Троицкий». Исследование показало, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством массой 0,31 грамма», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Южноуральске в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан ранее судимый, неработающий житель Пласта. По месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой весом более 60 граммов и около 19 граммов гашишного масла. Установлено, что наркотические вещества он хранил для личного потребления.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части второй статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Троичанин заключен под стражу, в отношении жителя Южноуральска мера пресечения избирается.

 

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