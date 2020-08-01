В Троицком районе от удара током погиб водитель трактора
В Троицком районе Челябинской области вчера вечером, 31-го июля, от удара током погиб водитель трактора.
Сигнал о технологическом нарушении в работе воздушной линии электропередачи 35 кВ «Подовинная - Октябрьская» поступил в Троицкие электрические сети филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» в 21 час 9 минут.
Прибывший на место персонал Троицких электросетей обнаружил в охранной зоне ЛЭП трактор и тело водителя без признаков жизни.
По предварительным данным, при проведении работ в охранной зоне ЛЭП 35 кВ произошло приближение опрыскивателя установки на недопустимое расстояние к фазному проводу линии электропередачи. В результате житель Октябрьского района Челябинской области получил смертельный удар электрическим током.
В Троицких электрических сетях филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» работает комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.
В пресс-службе предприятия сообщили, что энергообъект находится в нормативном эксплуатационном состоянии, габариты соответствуют установленным, наличие всех запрещающих знаков в охранной зоне ЛЭП также подтверждается.
Нарушение правил поведения вблизи энергообъектов влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.
Только с начала 2020 года в зоне ответственности «Челябэнерго» зафиксировано более 30 фактов несанкционированного производства работ в охранных зонах ЛЭП, повлекших за собой серьезные последствия: повреждение энерогооборудования, нарушение электроснабжения.
Энергетики постоянно предупреждают население и предприятия об опасности воздействия электрического тока, напоминают о необходимости соблюдения правил проведения работ в охранных зонах линий электропередачи.
Но, невзирая на все предупреждения, люди продолжают подвергать смертельному риску собственные и чужие жизни.
Уважаемые жители Челябинской области, если вы стали свидетелями подобных случаев, позвоните в компанию «Россети Урал»: 8-800-2501-220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение.
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