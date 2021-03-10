В Усть-Катаве спасатели предотвратили сход снежной лавины на дома жителей

Сегодня, десятого марта, утром в Усть-Катаеве (Челябинская область) после двухдневного обильного снегопада начался частичный сход снега на заборы домов, расположенных по улице Крупской в непосредственной близости от местной горы Кладеная. Спасатели пришли на помощь местным жителям.

Местная гора Кладеная в непростых условиях нынешней зимы стала настоящей угрозой для жителей частного сектора Усть-Катава. Обильные снегопады, перепады температуры, сильные порывы ветра создали все условия для формирования снежных «козырьков» на вершине горы и угрожающе тяжелого слоя снега. Глубина покрова в месте максимальных снежных намётов колеблется от полутора до двух метров.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, спасатели при помощи снежных лопат и шанцевого инструмента срезали нависающие «козырьки», подготовили снежный покров по вершине на протяжённости в 250 метров и провели контролируемый спуск части снежного покрова на безопасный для домов участок к подножью горы. Угроза схода лавины на дома жителей Усть-Катава предотвращена.