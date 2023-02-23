В Усть-Катаве задержали поезд Новосибирск – Белгород на четыре часа 20 минут

Пассажирский поезд №123 сообщением Новосибирск – Белгород был задержан на станции Усть-Катав (Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область) на четыре часа 20 минут в связи с проведением оперативных мероприятия правоохранительными органами, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

На время проведения силовиками мероприятий пассажиры были размещены на вокзале.

«В настоящее время поезд продолжает следовать по маршруту. ОАО «РЖД» принимает необходимые меры по сокращению отставания поезда от графика», - уточнили в пресс-службе ЮЖУД.

Всю информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).