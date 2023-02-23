23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
В Усть-Катаве задержали поезд Новосибирск – Белгород на четыре часа 20 минут
27.10.2022
В Усть-Катав приехал новый автоклуб
31.08.2021
В Усть-Катаве появится новое спортивное ядро
14.05.2020
Сотрудник полиции Усть-Катава продавал похоронщикам данные о трупах
18.02.2020
В школах Усть-Катава объявлен карантин
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023