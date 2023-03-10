В Верхнем Уфалее перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) пассажирский автобус вылетел с дороги и опрокинулся. Пострадали три человека.

Авария произошла сегодня, десятого марта, на четвертом километре автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей на территории Верхнеуфалейского городского округа.

«Водитель автобуса ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание», - сообщили в УГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения.