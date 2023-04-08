В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Южноуральский» задержали мужчину, который искал закладку с героином. В найденном пакете находилось около четырех граммов наркопорошка.

Задержанный оказался жителем Пласта. Полицейским он сообщил, что приобрел наркотик дистанционно для личного потребления.

В Миассе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области совместно с местными коллегами задержали семейную пару из Коркино. Мужчину и женщину, 1981 и 1987 годов рождения, подозревают в сбыте метадона бесконтактным способом ‑ путем организации тайников. У супругов полицейские обнаружили десять пакетиков с порошкообразным веществом.

В органах внутренних дел по обстоятельствам участия в незаконном обороте наркотиков возбуждены уголовные дела. Пластовчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Задержанный в Миассе мужчина помещен в изолятор временного содержания. Его супруга находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.