В Южноуральске задержан местный житель, который «заминировал» жилой дом с помощью муляжа
В Южноуральске (Челябинская область) за муляж взрывного устройства арестован житель города. При его обнаружении дом был оцеплен, а жильцы эвакуированы.
В дежурную часть из ЕДДС Южноуральска поступило сообщение о том, что в доме по улице по улице Космонавтов № 2 находится подозрительный предмет, внешне схожий с взрывным устройством.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, администрации, МЧС и скорой медицинской помощи. Дом был оцеплен, а жильцы эвакуированы.
«Изъятый муляж самодельного взрывного устройства никакой угрозы для окружающих не представлял. В кратчайшие сроки стражи порядка установили гражданина, соорудившего и положившего муляж самодельного взрывного устройства», - сообщил специалист по связям со СМИ МО МВД России «Южноуральский» Сергей Винокуров.
«Минером» оказался неработающий местный житель, неоднократно привлекавшийся за распитие и употребление спиртных напитков, проживающий в данном доме. Он привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина арестован на трое суток и водворен в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.