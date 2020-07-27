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В Златоусте будут судить мать, ребенок которой умер от обезвоживания и истощения

Происшествия
Сегодня, 13:22
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая на несколько дней оставила дома маленьких детей. 9-месячный малыш умер от голода.

Горе-мамаше из Златоуста предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – «Оставление в опасности», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как сообщало агентство, 25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело 9-месячного мальчика. Тело ребенка обнаружила его бабушка. Как стало известно, женщина три дня назад оставила младших детей дома. Это трехлетняя дочь и девятимесячный младенец, а старшего ребенка забрала с собой. Когда она вернулась то увидела, что мальчик мертв. Тогда мать забрала дочь и снова ушла.

«В силу своего малолетнего возраста погибший не мог говорить, ходить, самостоятельно покинуть детскую кроватку с бортиками, обратиться за помощью, принимать пищу и пить воду. В результате преступных действий обвиняемой у ребенка развилась алиментарная кахексия и дегидратация (обезвоживание), что явилось причиной смерти потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно, что женщина погибшего ребенка на момент совершения преступления была замужем. Ее супруг находился под стражей.

Уголовное дело передано в суд.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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