В Златоусте молодой мужчина сильно пострадал при падении с квадроцикла на вершине горы

В Златоусте (Челябинская область) спасатели эвакуировали с самой высокой вершины разбившегося квадроциклиста.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, днем 18-го августа 34-летний мужчина на квадроцикле подбирал место для трассы будущих спортивных соревнований. Осматривая местность в районе Пугачевской тропы, на второй сопке горы Уреньга он не смог удержать свой внедорожник и при подъеме на крутой склон допустил опрокидывание квадроцикла.

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При падении на камни мужчина получил множественные, сложные переломы рук и ног.

«К счастью, местность популярна у туристов, многолюдна и сигнал от очевидцев ЧП быстро поступил к оперативному дежурному Златоустовского отряда», - отметили в пресс-службе ПСС региона.

Оказывая пострадавшему первую помощь, спасатели более получаса пытались подобрать положение, в котором он испытывал бы наименьшие страдания, но сдержать криков боли мужчина не мог. Совместно с сотрудниками пожарной охраны Златоуста, на руках, с максимальной осторожностью, почти километр спасатели несли пострадавшего на спинальном щите по крутым тропам к месту, где их ожидала машина скорой помощи.

После осмотра и оказания первой медицинской помощи мужчину госпитализировали в одну из Златоустовских больниц.