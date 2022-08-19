19.08.2022
Фридина свадьба
19.08.2022
Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России
19.08.2022
Снятие стресса за минуту с помощью глаз
19.08.2022
В Златоусте молодой мужчина сильно пострадал при падении с квадроцикла на вершине горы
19.08.2022
В Челябинске из-за аварии на сетях на улице Лесопарковой ограничено движение машин
19.08.2022
Полицейские из Увельского района задержаны коллегами по подозрению в рубке реликтовых сосен
В Златоусте молодой мужчина сильно пострадал при падении с квадроцикла на вершине горы
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022