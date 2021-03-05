В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец

Сегодня утром, пятого марта, в Златоусте (Челябинска область) на производстве произошел взрыв баллона. В результате ЧП погиб отец шестерых детей, сообщили в городской администрации.
Взрыв газового оборудования прогремел в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания» на улице Чехова, 3.
«В результате инцидента погиб мужчина. Погибший - отец-одиночка, на иждивении шестеро детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего», - сказали в администрации Златоуста.
На месте работают экстренные службы, ситуация на контроле города.